Stuttgart en Mangala zijn uitgeschakeld in DFB-Pokal, Napoli wint niet zonder Mertens

Stuttgart en Orel Mangala hebben woensdag de achtste finales van het Duitse bekertoernooi niet overleefd. Mangala en co verloren in eigen huis met 1-2 van Borussia Mönchengladbach.

Silas Wamangituka had Stuttgart nochtans na twee minuten al op voorsprong gebracht. Maar Gladbach kon de score nog helemaal omdraaien, met dank aan haar twee Franse goudhaantjes. Marcus Thuram (45.+1) en Alassane Pléa (50.) legden de eindstand vast op 1-2. Orel Mangala speelde de hele wedstrijd bij Stuttgart.

In Italië kwam Napoli in de heenwedstrijd van de halve finales van de Coppa Italia niet verder dan een 0-0 gelijkspel tegen Atalanta Bergamo. De terugwedstrijd in Bergamo wordt volgende week woensdag gespeeld. Dries Mertens ontbrak woensdag bij de Napolitanen. De Rode Duivel heeft opnieuw last van de enkelblessure die hem in de eindjaarsperiode een kleine maand aan de zijlijn hield. Mertens moet vermoedelijk opnieuw enkele weken toekijken.