Lamkel Zé nu wél op Europese spelerslijst Antwerp, geen De Wolf en De Sart

Antwerp heeft zijn hernieuwde spelerslijst moeten indienen voor de Europa League, die geldt vanaf de 1/16de finales tot de finale. Didier Lamkel Zé is er dit keer wél bij.

Lamkel Zé viel vorige keer ernaast, maar aangezien hij onder Frank Vercauteren helemaal gerehabiliteerd is, kon hij niet ontbreken. De Kameroener is echter wel nog een match geschorst, door zijn dubbele gele kaart vorig seizoen tegen AZ. In de heenmatch tegen Rangers ontbreekt hij dus nog.

Wie sowieso ontbreken, zijn Ortwin De Wolf, Alexis de Sart, Nill De Pauw en Guy Mbenza. Er moesten nu eenmaal weer knopen worden doorgehakt, want tegenover de lijst van 21 spelers van de groepsfase mochten maar drie spelers worden gewisseld. Benson Manuel, Cristian Benavente en Simen Juklerod werden van de lijst gehaald, want die eerste twee zijn weg en de derde tekende al bij Genk voor volgende zomer. Juklerods naam werd dinsdag van de interne A-kernlijst gehaald, dus de vraag is of hij überhaupt nog zal spelen. De drie spelers die aan de UEFA-lijst werden toegevoegd, zijn dus Lamkel Zé en aanwinsten Felipe Avenatti en Maxime Le Marchand. Die laatste arriveerde gisteren in België en zal snel kunnen aansluiten op training, want een quarantaineperiode is niet nodig.

De 21 namen: Beiranvand, Butez, Buta, Batubinsika, Gélin, Seck, De Laet, Le Marchand, Lukaku, Hongla, Boya, Haroun, B. Verstraete, Gerkens Miyoshi, Refaelov, Lamkel Zé, Ampomah, Nsimba, Mbokani, Avenatti. Er kunnen ook nog eigen jongeren aan de wedstrijdselecties worden toegevoegd. Doelman Chevaughn Thiam zal binnenkort op de bank zitten bijvoorbeeld.