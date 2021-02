Spektakel in Spanje: Barcelona staat twee minuten voor tijd 2-0 achter in de beker, maar wint nog… met 3-5

Knettergek. De Copa del Rey-match tussen Granada en Barcelona heeft woensdagavond spektakel en een wel heel drastische plotwending opgeleverd. De thuisploeg leek op weg naar een stunt van formaat: tot twee minuten voor tijd stond het 2-0 voor, maar in een onwaarschijnlijke slotfase kwam Barcelona nog gelijk om vervolgens na verlengingen nog met 3-5 aan het langste eind te trekken.

Het Barcelona van Ronald Koeman leek zijn zaakjes weer op orde te hebben in Spanje na een knappe 19 op 21 in La Liga. Toch ging het in de bekermatch tegen Granada, waar het nochtans met zijn sterkste elf gestart was, al snel verkeerd. Op het halfuur tikte Kenedy de 1-0 binnen na lamentabel uitverdedigen van de Catalanen. Vlak na rust mocht Roberto Soldado helemaal alleen doorlopen richting Ter Stegen voor de 2-0.

L'ouverture du score par Grenade ! Quelle erreur défensive du Barça...#lequipeFOOT pic.twitter.com/UJtcw96xWT — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 3, 2021

Ondanks een ware belegering met liefst 80% balbezit voor de bezoekers leek Barcelona uit de beker gewipt te zullen worden. De aansluitingstreffer van Antoine Griezmann in de 88ste minuut na een scherpe pass van Lionel Messi leek niet meer dan een doekje voor het bloeden. Maar in blessuretijd viel alsnog de 2-2: Granada was even uit organisatie na een counterkans, het ging razendsnel naar de overkant en Jordi Alba stond op de juiste plek om de gelijkmaker over de lijn te koppen.

L'égalisation du Barça (2-2) ! Quel retournement de situation après toutes ces occasions manquées ou sur le poteau !#lequipeFOOT pic.twitter.com/KVJ0aKQif6 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) February 3, 2021

In de verlengingen volgde dan nog een heus doelpuntenfestival. Antoine Griezmann kopte de bezoekers op 2-3, waarna Fede Vico (ex-Anderlecht) vanop de stip de gelijkmaker aantekende. Frenkie de Jong trapte enkele minuten later alweer de 3-4 op het bord - de Nederlander was goed gevolgd nadat een schot van Messi niet geklemd kon worden. Uiteindelijk beslechtte Jordi Alba de spektakelmatch in de laatste minuten met zijn tweede goal van de match, een knal in het dak van het doel.

Voor Barcelona zou de uitschakeling in de Copa del Rey de tweede dreun in een maand tijd geweest zijn. Vorige maand verloor Barça ook al de finale van de Spaanse Supercup. In La Liga is Barcelona, naast Real Madrid, tweede, op tien punten van koploper Atlético Madrid. Bovenop de sportieve onrust kwam de voorbije week nog de heisa rond Lionel Messi. Zijn miljoenenloon lekte uit in de Spaanse pers en voedde de deining binnen de club. De Argentijn is eind juni einde contract bij Barcelona en lijkt de club te zullen verlaten.