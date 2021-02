Libische fondsen: Jean-Claude Fontinoy beschuldigd van ontvangen 50.000 euro smeergeld

Een getuige beschuldigt Jean-Claude Fontinoy, de voormalige rechterhand van huidig Eurocommissaris en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR), ervan in 2017 een enveloppe met 50.000 euro te hebben aanvaard. Dat schrijven het tijdschrift Médor en de krant Le Soir.

Het bedrag zou Fontinoy zijn toegestopt door zakenman Aldo Vastapane om een politieke oplossing te zoeken in het dossier rond de geblokkeerde Libische fondsen. Prins Laurent vraagt al jaren tientallen miljoenen euro’s van dat Libisch geld als schadevergoeding voor een stopgezet herbebossingsproject van zijn vzw in het land.

De beschuldigingen staan in een proces-verbaal dat eind vorig jaar bij de procureur-generaal van Luik, Christian De Valkeneer, terecht kwam. Hij maakte het over aan het parket-generaal van Brussel. Daar bevestigt een woordvoerster dat men een pv dat in de herfst van 2020 is opgesteld met beschuldigingen aan het adres van Fontinoy, heeft gekregen van het parket-generaal van Luik. “We hebben het doorgestuurd naar het parket van Brussel voor verder onderzoek.”

Het parket van Brussel wenste niet te reageren “in het belang van het onderzoek”.