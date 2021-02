Stichting tegen Kanker: “Meer middelen nodig zodat kanker geen levens meer eist”

De Stichting tegen Kanker wil dat meer middelen en mensen worden gemobiliseerd om van kanker een ziekte te maken die geen levens meer eist. Dat laat de organisatie donderdag weten naar aanleiding van Wereldkankerdag.

De overlevingskansen bij kanker nemen al enige tijd toe: in 50 jaar tijd is het overlevingspercentage vijf jaar na de kankerdiagnose gestegen van 40 naar bijna 70 procent. De voorbije tien jaar hebben in België ook 350.000 mensen kanker overleefd.

“In de afgelopen vijftig jaar heeft het onderzoek naar de mechanismen, de ontwikkeling en de behandeling van kanker ontzettend veel vooruitgang geboekt”, zegt de Stichting tegen Kanker. “Bovendien dragen programma’s voor vroegtijdige opsporing in combinatie met betere behandelingen, jaar na jaar bij tot de verlaging van het vroegtijdige sterftecijfer.”

“We zijn er nog niet”

Toch hoopt de Stichting tegen Kanker dat de inspanningen verder opgedreven kunnen worden. “België speelt in de Champions League van kankeronderzoek. We hebben dankzij onderzoek geleerd wat de mechanismen zijn die aan de basis liggen van kanker alsook van de groei, uitbreidingen en uitzaaiingen van kankercellen”, zegt professor Eric Van Cutsem, de voorzitter van Stichting tegen Kanker. “We hebben al veel vooruitgang geboekt, maar we zijn er nog niet. Daarom hebben we blijvend de steun nodig om te kunnen blijven investeren in innovatieve en creatieve onderzoeksprojecten.”

De Stichting tegen Kanker besteedt elk jaar meer dan de helft van de uitgaven aan de financiering van medisch-wetenschappelijk onderzoek. In 2021 worden zo 63 nieuwe onderzoeksprojecten gesteund, voor een totaal van 23,8 miljoen euro.