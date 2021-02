Kamala Harris onder vuur omdat ze Dolce & Gabbana draagt

Meerdere Dolce & Gabbana-outfits sinds haar eedaflegging, ook tijdens een lunch met president Joe Biden: dat vinden sommige critici van het goede te veel van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris. Niet omdat ze iets hebben tegen de stijl van het Italiaanse merk, wel tegen het controversiële imago ervan.

Droeg ze tijdens de inauguratie nog een design van Amerikaanse ontwerpers met een kleurtje, werd ze nu verschillende keren in een ontwerp van het Italiaanse modelabel dat net al meermaals aan de kaak werd gesteld wegens racisme. Zo stuurde het modellen met beeltenissen van zwarte slavinnen de catwalk op, of liet het in een advertentie een Chinees model pizza eten met stokjes. Na dat incident in 2018 pleitten celebrities voor een boycot van het merk, haalden verkopers voorraad van hun websites en werd hun modeshow uit China geweerd. En dan hadden de oprichters Dominico Stefano en Stefano Gabbana pas voordien in een interview aangegeven dat ze geen Japanese designer wilden bij hun label.

“Iemand moet haar team serieus vertellen over Dolce en hun problematische issues met ras”, schreef een kritische fan op Instagram. De hetze begon toen het account van Kamala’s Closet, gerund door Vittoria Vignone, postte “ontgoocheld” te zijn om Harris in het label te zien. “Dolce & Gabbana is een merk omringd door veel politieke controverse.” Ze werd daar ook opgeroepen om alstublieft te stoppen met de outfits te dragen. “Ik denk ook niet dat ze outfits van niet-Amerikaanse designers zou moeten dragen, zeker wanneer er zo veel Amerikaanse merken zijn om uit te kiezen.”