Open Vld vraagt sluitend juridisch kader voor inzet militairen op straat

Er moet een sluitend juridisch kader worden gecreëerd om de inzet van militairen op straat te regelen. Dat zeggen Open Vld-Kamerleden Jasper Pillen en Tim Vandenput donderdag. Ze vragen minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) om een initiatief te nemen.

Eind vorig jaar besliste de regering-De Croo om de aanwezigheid van militairen op straat af te bouwen. Operatie Vigilant Guardian werd zes jaar geleden opgestart, naar aanleiding van de terroristische dreiging.

“Het is goed dat dit gebeurt”, zegt Tim Vandenput. “Openbare orde en veiligheid zijn een kerntaak van de politiediensten, zij kregen hiervoor een specifieke opleiding. Dit is geen taak voor militairen.”

Samen met zijn partijgenoot Jasper Pillen pleit hij voor een juridisch kader voor de inzet van militairen op straat. “Wij vragen dat de regering hierin initiatief neemt, zodat er een duidelijk omschreven kader klaarligt voor het geval de aanwezigheid van de militairen nog eens noodzakelijk zou zijn”, zegt Pillen. “We moeten nu handelen, zodat we voorzien zijn op die uitzonderlijke omstandigheden wanneer die zich voordoen.”

Dat juridisch kader moet de taken van de militairen duidelijk omlijnen. “Wat als je als militair op de uitkijk staat voor terroristen en er onder je ogen een gauwdief, of nog erger, een aanranding plaatsvindt? Mag je optreden? Met geweld?”, vragen Pillen en Vandenput zich af. Het zijn vragen waarop volgens hen het antwoord momenteel onduidelijk is.

Ze vragen minister Dedonder om een initiatief te nemen. Doet ze dat niet, dan moet het parlement het heft in handen nemen.