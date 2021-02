Eerste ooievaars weer teruggekeerd naar ZOO Planckendael

Mechelen - De eerste dertien ooievaars zijn na zes maanden overwintering in warmere oorden terug in hun Mechelse nest in de ZOO Planckendael geland. Waarom dat ook goed nieuws is voor u? Hun terugkeer kondigt het begin van de lente aan.

Foto: Zoo Planckendael

Dertien ooievaars zijn nu teruggekeerd naar hun nest in het Mechelse dierenpark, naast de groep van twintig oudere ooievaars die daar permanent verblijven omdat ze niet meer naar het Zuiden trekken. En de komende weken worden er nog veel meer ooievaars verwacht: de hele kolonie telt intussen zo’n 180 vogels, trouwens goed voor gemiddeld honderd nieuwe kuikens per jaar. Die krijgen in ZOO Planckendael een ring rond hun poot.

Wie de ooievaars wil bezichtigen, zal nog even geduld moeten uitoefenen. Op vraag van de overheid is het park nog steeds gesloten.