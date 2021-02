Twee rottweilers bijten 87 dieren dood, burgemeester grijpt in

De burgemeester van Pecq wil twee honden in beslag laten nemen die dinsdag 87 dieren hebben doodgebeten. Hij meent dat het een gevaar zo zijn om de dieren thuis te laten. “Wat als ze weer ontsnappen en een kind aanvallen?”

Nadat twee rottweilers dinsdag uit hun huis in het Henegouwse Hérinnes ontsnapten, vielen ze in tuinen in hun buurt kippen, ganzen en eenden aan. Onder de 87 dieren die ze doodden, waren ook twee schapen. Een van de buurtbewoners zag hoe zijn kippen werden verscheurd.

Themabeeld Foto: Š Zoonar/J.Dzierzawa

Hoewel de eigenaar van de honden zijn dieren na de afslachting weer ophaalde - na zich te excuseren - zouden ze volgens de burgemeester van Pecq, Aurélien Brabant, niet lang thuis mogen blijven. “Ik zal bevelen dat de twee honden in beslag worden genomen”, zegt hij aan Sudinfo. “Zodra dat is gebeurd, wordt onderzocht of hun gedrag nog verder een bedreiging vormt.” Hoewel hij woensdag eerder ook aanhaalde om de dieren mogelijk te laten inslapen, keert hij daar nu op terug. “Het is niet mijn verantwoordelijkheid om de euthanasie van een hond te eisen. Ik beveel enkel een inbeslagname. Wel zullen de honden niet worden teruggegeven aan de eigenaar tot het veilig is.”

Hij benadrukt ook dat het niet de eerste keer is dat de honden dieren aanvielen, dat gebeurde ook in 2018. “Wat als ze morgen weer weglopen en een kind aanvallen? Ik moet ingrijpen.”