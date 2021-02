Eerste straatprotesten in Myanmar tegen militaire coup

In Myanmar zijn er voor het eerst straatprotesten geweest tegen de militaire staatsgreep en de arrestatie van de democratisch verkozen leider Aung San Suu Kyi. In de miljoenenstad Mandalay in het noorden van het land demonstreerden vooral jonge mensen van de medische faculteit van de plaatselijke universiteit tegen het optreden van het leger, zo was te zien op een video van de zender Mizzima TV.