Antwerpse rechtbank veroordeelt Iraanse topspion tot 20 jaar cel als brein achter verijdelde aanslag, ook koppel uit Wilrijk kent straf

/ Antwerpen / Wilrijk - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft donderdag vier personen van Iraanse afkomst veroordeeld voor hun aandeel in de verijdelde bomaanslag op een congres van de Iraanse oppositie in Frankrijk in 2018. Onder hen is diplomaat, topspion en brein achter de aanslag Assadollah A.. Hij krijgt 20 jaar cel.

In Antwerpen hoorden de vier beklaagden donderdag hun vonnis in het proces rond de verijdelde aanslag in 2018. Een koppel van Iraanse origine uit Wilrijk, een Iraanse diplomaat en een contactpersoon van de diplomaat staan terecht. Ze zouden in 2018 een aanslag hebben willen plegen op een congres van de Iraanse Volksmujaheddin of MEK in Villepinte, nabij Parijs. Daar werd een massa volk verwacht.

Iraans koppel Amir S. en Nasimeh N. dat al jaren in Wilrijk woont, en bij wie in 2018 een halve kilo springstof werd ontdekt in de auto, werden veroordeeld tot respectievelijk 15 en 18 jaar cel. Een vierde verdachte krijgt 17 jaar cel. Zij verliezen ook hun Belgische nationaliteit.

Bij aanvang van het proces had advocaat van de burgerlijke partij Rik Vanreusel nog gezegd: “Ik geloof dat vandaag gerechtigheid zal geschieden. Wij hopen op vier veroordelingen. Wij hopen ook dat de de Iraanse geheime dienst MOIS zal worden aanzien als een terroristische organisatie.”

De advocaat hoopte op een streng signaal van ons land tegen de praktijken van het Iraanse regime in Europa. “Hier is een enorm bloedvergieten verijdeld. Deze zaak heeft een enorme relevantie, niet alleen voor ons land maar voor Europa. We kunnen hier samen zeggen: hier doen we niet aan mee. Het is echt een zaak van ‘brave little Belgium’. Dit is een symbooldossier waarin manifest misbruik is gemaakt van internationale verdragen, waarbij een geheim agent jarenlang zijn gang kon gaan.”

In beroep

Johan Platteau, advocaat van Nasimeh N. in het proces rond de verijdelde bomaanslag op een MEK-conferentie in Frankrijk in 2018, gaat zijn cliënte adviseren om in beroep te gaan tegen het vonnis. Dat heeft hij gezegd na de uitspraak in Antwerpen, waar Nasimeh N. werd veroordeeld tot 18 jaar cel.

Raadsman Johan Platteau reageerde teleurgesteld op het vonnis. “Ik ben ontgoocheld in het standpunt van de rechtbank”, klinkt het. “De analyse van het federaal parket werd gevolgd, maar die geloof ik niet.”

Platteau laat er dan ook weinig twijfel over bestaan dat er verdere juridische stappen zullen volgen. “Deze uitspraak maakt het gemakkelijk voor mij om mijn cliënt te adviseren. Ik denk dat deze zaak zal behandeld worden in beroep.”