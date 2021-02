‘Held van het Capitool’ krijgt laatste ultieme eerbetuiging

De 42-jarige agent Brian Sicknick kwam om het leven tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari. Voor zijn ultieme inzet en opoffering krijgt hij een bijzonder eerbetoon. Zijn urne staat in de rotunda, de witte koepel van het gebouw. Een eer die normaal gezien alleen is weggelegd voor presidenten en belangrijke politici.

Sicknick is de vijfde burger wie gegroet wordt in het gebouw. Ettelijke jaren geleden viel die eer ook te beurt aan Rosa Parks. Het is de eerste keer dat er een urne staat in plaats van een kist. De politieagent wordt te ruste gelegd in het Arlington National Cemetery.