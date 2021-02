Steekvlam door ontplofte gasfles in bedrijf van Willy Naessens

Wortegem-Petegem - Donderdagmorgen was er even opschudding door een gasfles die ontplofte bij laswerken in een atelier bij Willy Naessens.

“Men was aan het lassen in de garage en daarbij is een gasfles ontploft met een steekvlam tot gevolg”, zegt Marie-Jeanne Huysman, de echtgenote van Naessens. “De vlammen gingen tot tegen het dak. De brandweer werd verwittigd, maar onze mensen konden zelf alles blussen. Er zijn geen gewonden, de brandweer kon onmiddellijk terug naar huis. Er was wel rookontwikkeling en gedurende anderhalf uur mocht niemand het atelier betreden.”