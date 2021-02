Hoop voor de horeca? “Er is geen ruimte meer om met ons te experimenteren”

Er is hoop voor de horeca. Momenteel bespreekt de sector met het coronacommissariaat nieuwe protocollen om te kunnen heropenen. Vooral het belang van goed verluchte binnenruimtes is een uitdaging. “We pleiten voor eenvoudige oplossingen, zonder dure investeringen. Het geld daarvoor is op”, zegt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen. “Er is geen marge meer om met ons te experimenteren.”