Vader verkracht 12-jarige dochter: Mechelse rechtbank geeft vijf jaar cel

Mechelen - De correctionele rechtbank van Mechelen heeft donderdag een 68-jarige man schuldig bevonden aan de verkrachting van zijn 12-jarige dochter. De feiten kwamen pas vier jaar later aan het licht, toen de spanningen binnen het gezin niet meer houdbaar waren. De man krijgt nu vijf jaar effectief.

De feiten kwamen aan het licht eind maart 2019, toen het meisje al 16 jaar oud was. De politie werd naar de woning van het gezin geroepen omdat er spanningen waren tussen de ouders en hun dochter. Daar verklaarde de tiener dat ze vier jaar eerder, van de zomervakantie 2015 tot einde kerstvakantie, tot driemaal per week werd misbruikt door haar vader.

Het meisje had hem betrapt terwijl die aan het masturberen was, en daags nadien had hij haar opgedragen mee te doen. Sinds die dag werd ze meermaals misbruikt, telkens ging het om orale en manuele bevrediging. De man had haar ook bij de borsten betast en haar bedreigd dat ze niets mocht vertellen hierover. Na een tijdje begreep het meisje dat wat er gebeurde echt niet toelaatbaar was, en sloeg ze haar vader waardoor het misbruik stopte. Ze vertelde ook wat er gebeurd was aan haar moeder, die haar meenam naar de huisarts. Er werd geen aangifte gedaan.

De vader gaf toe dat er vier keer iets gebeurd was maar ontkende de frequentie van drie keer per week. De man heeft momenteel ernstige gezondheidsproblemen en heeft heel wat verzorging nodig. Zijn advocate vroeg dan ook om hem voor de tijd die hem nog rest niet naar de gevangenis te sturen.

De dochter krijgt een voorlopige schadevergoeding van 2.000 euro.