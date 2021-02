Digitale kloof tussen laag- en hooggeschoolden blijft breed

De digitale kloof tussen laag- en hoogopgeleiden blijft breed. Dat meldt het statistiekbureau Statbel donderdag. Van de hoogopgeleiden rapporteerde in 2019 57 procent meer dan basiskennis voor digitale vaardigheden tegenover slechts 15 procent bij laaggeschoolden. Dat cijfer blijft de afgelopen vijf jaar bovendien onveranderd.

Voor de eerste maal publiceert Stabel cijfers over de digitale vaardigheden bij de Belgen. Daarvoor maakt het statistiekbureau een onderscheid tussen drie categorieën: geen kennis, basiskennis en meer dan basiskennis.

De opvallendste vaststelling uit de gegevens die dateren uit de periode tussen 2015 en 2019 is dat de kloof tussen laag- en hoogopgeleiden breed blijft. In 2019 rapporteerde 57 procent van de hoogopgeleiden meer dan basiskennis tegenover 15 procent bij de laagopgeleiden. Die kloof is ten opzichte van 2015 zelfs nog lichtjes toegenomen, want toen bedroeg die 38 procent.

Gemiddeld neemt de digitale geletterdheid van de Belg wel met mondjesmaat toe. In 2019 zei iets meer dan een derde (34 procent) over gevorderde kennis te beschikken ten opzichte van 31 procent in 2015. Daarbij is de kloof tussen mannen en vrouwen ook relatief klein, met respectievelijk 37 en 32 procent.

Statbel rangschikt de resultaten ook volgens arbeidsmarktstatuut. Daaruit blijkt dat studenten met 61 procent het hoogst scoren. Met 11 procent bengelen de inactieven achteraan. Met respectievelijk 36 en 35 procent scoren Vlaanderen en Brussel ook iets beter dan Wallonië (30 procent).