Viroloog Marc Van Ranst wil passen voor vergoeding aan corona-experten: “Zo hoef ik ze niet”

“Als sommige politici al politieke spelletjes beginnen te spelen met vergoedingen aan de experten, zelfs nog vooraleer die regeling van kracht is, dan pas ik voor die vergoeding.” Dat schrijft Marc Van Ranst op Twitter en bevestigt hij ook aan onze redactie. Onder meer de discussie met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez leidde daartoe.

“Om hun positie duidelijker te maken” lag binnen de regering een ministerieel besluit op tafel om de experten van de GEMS, de adviesraad waarin onder anderen Erika Vlieghe, Marc Van Ranst en Pierre Van Damme zitten, een vergoeding te geven. Dat was al voorzien bij de oprichting van dat orgaan begin december, maar nu pas is er een regeling. Het gaat om zitpenningen per bijgewoonde vergadering, naar rato van 50 euro per uur vergaderen. Dat is hetzelfde tarief als de experts van de Hoge Gezondheidsraad en het federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. “Op die manier zijn ze echt in dienst van de overheid”, klonk het.

Als sommige politici al politieke spelletjes beginnen te spelen met vergoedingen aan de experten, zelfs nog vooraleer die regeling van kracht is, dan pas ik voor die vergoeding. https://t.co/V5rPCUdDbO — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) February 3, 2021

Maar Van Ranst wil dus passen voor die vergoeding “als sommigen al politieke spelletjes beginnen te spelen”, schrijft hij op Twitter. “Zelfs nog voor er een halve eurocent gestort is, begint men er al verwachtingen aan te hangen.” Dat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez liet uitschijnen dat de wetenschappers in ruil voor die onkostenvergoeding het regeringsbeleid mee zouden moeten verdedigen, kon Van Ranst naar eigen zeggen echt niet smaken. “Het is niet van: wij betalen u, en u zegt wat ik wil”, laat hij weten aan onze redactie.

De gemoederen lopen al langer hoog op tussen Bouchez en de viroloog. Bouchez beweerde op Twitter dat de experten voor hun advies aan de regering al eerder werden betaald. Van Ranst repliceerde: “U liegt. Of u bent slecht geïnformeerd, en dat is even erg, want u brengt bewust schade toe aan de reputatie van de experten. Ik heb van de overheid sinds de start van 2020 nog geen euro ontvangen. Dat is oké. Daarover liegen in de media is dat niet. U mag uw excuses aanbieden.” Waarna Bouchez geen excuses aanbood, maar het nog eens herhaalde: “Vous êtes payé.”

“Als daar nu al discussie over is, dan hoef ik die vergoeding niet”, besluit Van Ranst. “Verder wil ik er niet te veel aandacht aan geven. Het gaat ook niet over enorme bedragen. Dat is niet belangrijk, wel dat veel mensen die wél zwaar financieel getroffen zijn.”

Volgens VRT ziet ook infectiologe Erika Vlieghe af van die vergoeding. Ze was niet bereikbaar voor verder commentaar.