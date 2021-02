Moussa Dembélé: nog geen minuut gespeeld voor Atlético, wel al positief op Covid

Verder dan opwarmen en bankzitten kwam Dembélé nog niet bij Atlético. Daar zal niet snel verandering in komen na zijn positieve coronatest. Foto: EPA-EFE

Atlético Madrid heeft nog geen plezier beleefd aan de Franse aanvaller Moussa Dembélé, die het sinds drie weken geleden huurt van Olympique Lyon. Dembélé moet de vervanger worden van Diego Costa, die zijn contract ontbond, maar speelde nog geen minuut.

Daar zal niet snel verandering in komen, want de Fransman -niet te verwarren met zijn Belgische naamgenoot- testte vandaag positief op corona. Hij werd in quarantaine geplaatst.

Op dit moment moet Atlético vier spelers missen omwille van een positieve coronatest. Naast Dembélé zitten ook onze landgenoot Yannick Carrasco, João Félix en Mario Hermoso in afzondering.

Dembélé kwam bij Lyon weinig aan spelen toe en wilde zich herlanceren bij de Spaanse club, die een aankoopoptie bedong van 33,5 miljoen euro.