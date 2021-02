Domper voor Club Brugge: aanwinst Tahith Chong mag niet aantreden in Europa League

Op 18 februari begint Club Brugge aan de knock-outs in de Europa League tegen Dinamo Kiev, en dat doet het zonder aanwinst Tahith Chong. De Uefa laat namelijk maar drie nieuwe spelers toe op de Europese lijst. En Clement koos voor Dost, Dirar en Denswil.

Chong gaf woensdagavond zijn visitekaartje af tegen de amateurs van Olsa Brakel met een goal en een assist. In principe moet hij het vertrek van Diatta opvangen, maar Clement zal in de Europa League voor een andere oplossing moeten kiezen. De Nederlandse aanwinst is namelijk niet speelgerechtigd. Na de wintermercato geeft de UEFA elke club de toestemming om drie nieuwe spelers aan de Europese lijst toe te voegen. En dus moest Club kiezen: met Denswil, Dirar, Dost en Chong kwamen er vier nieuwe jongens bij. Uiteindelijk was het de huurling van Manchester United die afviel - en dus minstens het dubbele duel tegen Dinamo Kiev vanuit de tribune moet volgen.

Alternatief voor Mata

Voor de keuze van Clement is zeker iets te zeggen. Goaltjesdief Dost is een evidentie, ook Denswil is gezien het vertrek van Deli en zijn geschiedenis bij Club een logische keuze. Kiezen tussen Dirar en Chong, beiden gehuurd, was moeilijker. Dat de keuze uiteindelijk op de 34-jarige veteraan viel, heeft alles te maken met Mata. Voor hem is er - op de jonge Van der Brempt na - geen alternatief. Aangezien Dirar als rechtsachter kan spelen en de weelde voorin wat groter is, kiest Clement dus eieren voor zijn geld.

Club Brugge trekt op donderdag 18 februari voor de 1/16de finales van de Europa League eerst naar Kiev voor de heenwedstrijd, een weekje later staat de terugmatch gepland in een leeg Jan Breydel.