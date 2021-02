Voetballer krijgt fikse schorsing voor beruchte doelpuntviering… met z’n blote achterwerk

Emerson Carioca moet acht speeldagen brommen. De Braziliaanse aanvaller vierde eind vorig jaar namelijk een doelpunt voor zijn club Sampaio-RJ... door zijn achterwerk te laten zien aan de supporters van de tegenstander.

Sampaio-RJ promoveerde voor de allereerste keer promoveren naar de hoogste afdeling van de Campeonato Carioca, een voetbalcompetitie in Rio de Janeiro, door over twee wedstrijden te sterk te zijn voor Maricá.

De 25-jarige Carioca scoorde het doelpunt van de promotie in de terugwedstrijd en liep vervolgens in de richting van de (in kleine getale aanwezige) rivaliserende fans. Die hadden hem, naar eigen zeggen, al twee wedstrijden lang op de korrel genomen en dus trok hij zijn shirt uit én zijn broek af uit protest. Het zorgde voor ongeziene beelden én een gevecht na het laatste fluitsignaal.

Nu is er een uitspraak in de hele zaak. Acht wedstrijden schorsing heeft de Braziliaan gekregen voor zijn actie vanwege zijn “slecht gedrag” op het veld. Al gaat zijn club wel in beroep.

“Ik werd racistisch bejegend”, verdedigde Carioca zich. “Ze noemden mij een zwerver, een alcoholist en een dikke aap. Ik had daar genoeg van.”