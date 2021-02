Is muziek van het nieuwe album van Adele gelekt?

Een fragment uit een niet eerder gehoord nummer van zangeres Adele is gelekt. Volgens The Sun gaat het om een lied op haar vierde album dat straks uitkomt en waarop dan voor het eerst in vijf jaar weer nieuwe muziek van de Britse popzangeres te horen zal zijn.

Forget about who’s winning, baby. You better hope he’ll find it in him, maybe, to forgive the sinner he’s made you. Dat is de tekst die te horen is op het gelekte fragment uit een niet eerder gehoord lied van Adele. Hoewel de reporter van The Sun is verteld dat het gaat om een demo voor Adeles eerdere album 25, uitgekomen in 2015, gelooft de schrijver dat het gaat om een stukje tekst uit een lied op haar vierde album. Nochtans zou het zo vreemd niet zijn: drie jaar nadat een ander album uitkwam doken plots ook twee demo’s op.

Om zeker te weten over welk nummer het nu gaat, is het wachten op haar nieuwe album. Eén feit daarover staat al vast: geen enkel nummer mag gaan over haar relatie met Simon Konecki. Dat spraken de twee af in een echtscheidingscontract.

