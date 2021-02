Ronald Koeman is het beu en haalt uit naar PSG om Lionel Messi: “Het getuigt van weinig respect”

Trainer Ronald Koeman van FC Barcelona heeft uitgehaald naar Paris Saint-German, de komende tegenstander in de Champions League.

De Franse topclub moet ophouden steeds maar te roepen dat Lionel Messi de overstap zal maken naar Parijs. “Het getuigt van weinig respect dat zoveel mensen bij PSG praten over Messi, terwijl hij een contract heeft bij Barcelona. Ze proberen kennelijk de druk op ons te verhogen”, aldus Koeman.

Aanvaller Angél de Maria van PSG sprak zich eerder deze week uit over Messi. De Argentijn zei te verwachten dat zijn landgenoot aan het einde van dit seizoen Barcelona verruilt voor Paris Saint-Germain. De Braziliaanse topspeler Neymar en technisch directeur Leonardo van PSG repten eerder ook al van de komst van Messi. “Ik vind het verkeerd om dat steeds maar te roepen. Ze benadelen daarmee het voetbal.”

Barça ontvangt PSG op 16 februari in de achtste finales van de Champions League. De return in Parijs is op 10 maart. In 2017 speelden de clubs ook tegen elkaar in de achtste finales. Barcelona verloor in Parijs met 4-0, maar maakte die achterstand goed met een geweldige comeback in de thuiswedstrijd: 6-1.

