Maandenlange soap rond toptalent Brian Brobbey eindigt in mineur voor Ajax: “We balen ervan”

Hij is een kind van de club, amper 19 jaar en scoort met de ogen dicht. En toch trekt toptalent Brian Brobbey de deur bij Ajax achter zich dicht. Een pijnlijk einde van een lange soap voor de Nederlandse topclub.

Nadat Ajax liefst 22,5 miljoen euro uitgaf voor Sébastien Haller, zag Brobbey weinig perspectief en besloot hij definitief zijn aflopende contract niet te verlengen. De geblokte maar pijlsnelle aanvaller lijkt nu in één klap op weg naar RB Leipzig. De Duitse topclub deed hem al een lucratieve aanbieding deed. Of Brobbey dat doet, of wacht op andere clubs, moet nog blijken.

Sportieve baas Marc Overmars zegt op de website van Ajax het vertrek van Brobbey te betreuren.

“Wij vinden het erg jammer en hebben er alles aan gedaan om hem langer bij Ajax te houden”, aldus de ex-international. “Hij kiest ervoor om na de zomer ergens anders te gaan voetballen. Ik baal ervan, maar het is zijn goed recht. Brian staat nog een paar maanden bij ons onder contract, als we hem nodig hebben dan zal de trainer hem opstellen.”

Foto: EPA-EFE

“Teken nou bij”

Daarmee komt een voor Ajax triest einde aan een maandenlange periode van bloed, zweet en tranen om de Nederlandse spits te laten bijtekenen in Amsterdam. Ook de spelers deden hun duit in het zakje. “Teken nou bij, jongen!”, zouden ze volgens middenvelder Davy Klaasen meermaals gezegd hebben tegen Brobbey, die tot nu toe twee keer scoorde voor Ajax 1. “Hij is jong, gretig en beschikt over alle eigenschappen die je wenst te zien in een Ajax-spits”, zei trainer Erik ten Hag onlangs nog.

Maar Brobbey kiest dus voor de route weg van de club die hem opleidde. De club waar hij 26 keer scoorde in 24 optredens voor de U17, 42 keer in 49 wedstrijden voor de U19 en 16 keer in 29 matchen voor de beloften (die in de tweede klasse spelen).

“We verwijten Ajax nul”, aldus manager José Fortes bij het Algemeen Dagblad. “Ajax heeft er echt alles aan gedaan. Met het voorstel was ook weinig mis. Brian maakt deze keuze op basis van zijn gevoel. Daar kan Ajax niks aan doen. We zijn nog niet in gesprek met andere clubs. We zullen zien wat de toekomst brengt. Maar nogmaals, dat ligt niet aan Ajax.”

Romelu Lukaku

Misschien volgt Brobbey wel het pad van Romelu Lukaku, die ook op jonge leeftijd Anderlecht verliet voor Chelsea. De Nederlander spiegelt zich dan ook aan de Rode Duivel. “Hij is sterk, snel en kan goals maken. De manier waarop hij diep loopt en de bal vasthoudt. Ik lijk wel wat op hem.”