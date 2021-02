Dankzij lama’s naar de Europese top: het succesverhaal van Vlaams biotechbedrijf Argenx

Nog geen geneesmiddel op de markt en al 14 miljard dollar waard. Het positieve verhaal van het Gentse biotechbedrijf Argenx, dat zeldzame ziektes tracht te genezen dankzij lama’s, werd woensdag een succesverhaal. In één dag werd 830 miljoen euro – 1 miljard dollar – opgehaald op de beurs en Argenx voegt zich zo bij de Europese biotechtop. De hoop is dat later dit jaar het eerste geneesmiddel op de markt komt.

Goed in de mond ligt het niet, maar het middel waar het succes van Argenx op gebouwd is, heet ‘efgartigimod’. Het is een ontstekingsremmer die het bedrijf uit Zwijnaarde ontwikkelt in de hoop er zeldzame ...