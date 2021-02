Dimata zat zondagnacht 14 uur in auto voor transfer naar Espanyol

Landry Dimata heeft een dolle zondagnacht beleefd om zijn transfer van Anderlecht naar Espanyol te realiseren. Na de match tegen AA Gent stapte hij om 22 uur in de auto voor een gure rit richting Barcelona.

Maandag was deadline day in de Europese transfermarkt en Espanyol wilde Landry Dimata -die achttien maanden aan de kant heeft gestaand met knieproblemen- absoluut nog onderwerpen aan een medische keuring alvorens de huurdeal met Anderlecht te beklinken.

De Belgische aanvaller deed zondag vijf minuten mee in de match tegen AA Gent (0-0) en na zijn douche stond er tegen 22 uur een auto met chauffeur klaar, geregeld door zijn makelaar, om hem naar Barcelona te voeren.

Er was geen tijd te verliezen om de afspraak voor de medische tests te halen en dus reed de chauffeur 14 uur aan een stuk door, zonder één enkele pauze. Onderweg was er bovendien sprake flinke regen, wind en vriestemperaturen.

Cursus Spaans en hopen op definitieve transfer

AS, de krant die uitpakt met het verhaal, meldde ook dat Dimata een cursus Spaans zal volgen. De Spaanse tweedeklasser die uitzicht heeft op promotie, bedong een aankoopoptie, die onder bepaalde voorwaarden verplicht wordt. “Hij is dan ook niet van plan om hier slechts enkele maanden te leven, maar is gekomen met de bedoeling te blijven”, zegt Dimata’s makelaar José Rodríguez.

Vandaag ondergaat Dimata een Covid-test en als die negatief is, sluit hij morgen, donderdag, aan bij de trainingen.

Volgens Dimata’s makelaar waren er ook nog aanbiedingen uit Italië, Frankrijk, Turkije, Griekenland en België, maar was het Dimata’s droom om in Spanje te voetballen.