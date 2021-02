Bitcoins in beslag genomen, maar veroordeelde fraudeur zwijgt als vermoord: zonder paswoord geen 50 miljoen euro voor Duits gerecht

De Duitse justitie staat voor een probleem: het veroordeelde in 2014 een computeroplichter, en nam daarbij bitcoins ter waarde van meer dan 50 miljoen euro in beslag. Alleen kan ze die niet te gelde maken. De oplichter houdt namelijk de lippen stijf op elkaar over het wachtwoord. Dat heeft een woordvoerder van het openbaar ministerie in Kempten in Beieren donderdag bevestigd.