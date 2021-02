Recordaankoop Ajax niet in Europa League door administratieve blunder: “Misgegaan met vinkje aan- en uitzetten”

Sébastien Haller, de recordaankoop van Ajax, staat niet op de lijst van de UEFA voor de wedstrijden van de Europa League dit seizoen. “Het is een administratieve fout van ons”, bevestigt trainer Erik ten Hag. “Maar hij stond wel op de lijst. Hij is niet vergeten. Het is iets met computers, een vinkje aan- en uitzetten. Daar is iets verkeerd gegaan. Hij stond wel degelijk op de lijst.”

“Het is nooit saai, never a dull moment zeggen we in Amsterdam. Maar het is niet om te lachen en ongelofelijk vervelend. Voor de speler in kwestie en voor ons. We hebben Haller niet voor niets gehaald. Dat heeft hij in januari al laten zien”, vertelt Ajax-trainer Ten Hag.

Hoe klein de kans ook lijkt, Ajax gaat er alles aan doen om de 26-jarige Haller alsnog op de lijst te krijgen. “We blijven alle zeilen bijzetten”, stelde Ten Hag die ook weet dat de UEFA zich normaal gesproken vrij strikt aan de deadlines houdt. Ajax moest de lijst met spelers voor de Europa League dinsdag voor middernacht indienen. De club kwam er woensdag achter dat de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis niet op de lijst stond.

Haller kwam over van West Ham. Foto: ISOPIX

“Deze fout had niet mogen gebeuren en dit wordt nadrukkelijk geanalyseerd. We dachten een goede procedure te hebben: check, dubbel-check. Hoe ver moeten we nog gaan met checks? Het zou wel heel zuur zijn als hij nu niet mee mag doen”, zei Ten Hag nog. “Eigenlijk is het maar een futiliteit, een vinkje zetten0 Maar het heeft hele grote gevolgen. Natuurlijk gaan we heel goed kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren”, doelde hij waarschijnlijk op de rol van de teammanager. “Maar uiteindelijk zijn Marc Overmars en ik altijd verantwoordelijk”, zei Ten Hag. “Natuurlijk baalt Haller er enorm van. Dit is een ongelooflijke klap voor hem. Maar hij is ook realistisch. Dit is zeker niet met opzet gedaan.”

Ajax nam Haller, een Ivoriaanse Fransman, vorige maand voor 22,5 miljoen euro over van West Ham United. De Franse spits is de duurste aankoop uit de geschiedenis van de Amsterdamse club. Met Tadic, Brobbey, Traoré en Labyad heeft Ajax nog wel alternatieven in de spits. “ Maar laten we maar hopen dat Haller nog mag spelen”, aldus Ten Hag.

De Amsterdammers spelen deze maand (18 en 25 februari) tegen het Franse Lille in de zestiende finales van de Europa League.