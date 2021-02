Eenentwintig overlijdens in België na toediening van coronavaccin (maar geen oorzakelijk verband vastgesteld)

Sinds het begin van de vaccinatiecampagne zijn in België 21 mensen overleden nadat ze het coronavaccin toegediend hadden gekregen. Er is echter nog geen formeel oorzakelijk verband vastgesteld tussen de inenting en het overlijden, zegt het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten donderdag op zijn website.

Sinds 7 januari publiceert het geneesmiddelenagentschap wekelijks een cumulatief overzicht van de bijwerkingen die zijn gemeld na toediening van een Covid-19-vaccin in België. Door volledig transparant te zijn, wil het FAGG naar eigen zeggen het vertrouwen in de vaccins verhogen.

Tot 2 februari zijn in ons land 285.765 eerste dosissen en 21.159 tweede dosissen van Covid-19-vaccins geregistreerd. Sinds de start van de vaccinatiecampagne werden er in ons land in totaal 467 meldingen van bijwerkingen geregistreerd. Daarvan zijn 461 meldingen over bijwerkingen van het Pfizer-BioNtech-vaccin en 6 meldingen over Moderna. Vierenzeventig van die meldingen werden als “ernstig” beschouwd.

De meeste gemelde bijwerkingen zijn volgens het FAGG gekende bijwerkingen en zijn beschreven in de samenvatting van de kenmerken van het product en in de bijsluiter van de vaccins. Deze bijwerkingen verdwijnen doorgaans binnen een paar dagen na vaccinatie.

21 overlijdens

In 21 van de 467 Belgische meldingen werd een overlijden gemeld. Het feit dat deze overlijdens geen gemeenschappelijk klinisch beeld vertonen, is volgens het geneesmiddelenagentschap een “eerder geruststellend” element, evenals het feit dat de overlijdens zich voordeden na een uiteenlopende tijdspanne.

Bij de evaluatie van de overlijdens werd ook rekening gehouden met klinische aandoeningen of verschijnselen aanwezig vóór de vaccinatie en het natuurlijk verloop van deze aandoeningen, samen met de algemene toestand van de patiënt. “Tot op vandaag is er geen formeel oorzakelijk verband met het Covid-19-vaccin vastgesteld”, benadrukt het FAGG.