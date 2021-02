18 maanden cel voor man (23) die fietser opzettelijk aanreed en met keukenmes te lijf ging in Brugge: “Dit was een situatie uit het Wilde Westen”

Brugge - De Brugse strafrechter heeft een 23-jarige Bruggeling veroordeeld tot 18 maanden effectieve gevangenisstraf voor slagen, bedreigingen, vernielingen en wapens. J.T. reed opzettelijk een fietser aan en ging hem met een keukenmes te lijf. Het openbaar ministerie had een jaar voorwaardelijke celstraf gevorderd.

De Brugse politie kreeg op 29 november 2020 een melding over een spectaculair incident in Sint-Pieters. Een koppel had gezien hoe een Volkswagen Polo probeerde om een fietser omver te rijden. In de daaropvolgende schermutseling zou de bestuurder een soort matrak en zelfs een keukenmes gebruikt hebben om zijn slachtoffer te lijf te gaan.

De getuigen hadden de aanrijding zelf niet gezien, maar het geplooide achterwiel van de fiets van het slachtoffer sprak boekdelen. Het keukenmes werd in de wagen aangetroffen. In het voertuig vonden de speurders bovendien 30 gram cannabis en een kleine hoeveelheid cocaïne.

Volgens de procureur stonden beide betrokkenen bekend voor drugsfeiten en verboden wapens. “Dit was een situatie uit het Wilde Westen. Dat zie je soms in de films, maar verwacht je niet in Brugge”, aldus procureur Lode Vandaele.

Volgens de verdediging wilde de beklaagde enkel verhaal halen omdat het slachtoffer ooit 400 euro van hem zou gestolen hebben. “Hij heeft geroepen en gescholden, maar geen fysiek geweld gebruikt”, aldus meester Jonas Van Oyen. T. zou naar eigen zeggen enkel tegen de fiets getrapt hebben. De verdediging zag net als het OM wel heil in een straf gekoppeld aan voorwaarden, maar daar ging de rechter dus niet op in.