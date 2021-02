Artsensyndicaten roepen regering op om per leeftijdscategorie te vaccineren: “Afbakening van risicopatiënten zal meer schadelijke dan gunstige gevolgen hebben”

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) roept de overheden op om te vaccineren per leeftijd en de afbakening van risicopatiënten met onderliggende aandoeningen los te laten. “In theorie is dat weliswaar een goed idee, maar in de praktijk zal dat tot zoveel problemen leiden dat het meer schadelijke dan gunstige gevolgen zal hebben”, klinkt het in een mededeling.