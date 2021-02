Marc Descheemaecker: “Nog weinig vlees op het been voor besparingen bij De Lijn”

Vervoersmaatschappij De Lijn heeft de voorbije tien jaar zo’n 20 procent bespaard op de eigen kosten. “Dat is enorm en wil zeggen dat er nog heel weinig vlees op het been zit. Bijkomende besparingen om wat dan ook gefinancierd te krijgen, zullen erg moeilijk liggen”. Dat heeft Marc Descheemaecker, voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn, donderdag gezegd in het Vlaams Parlement.

Kersvers directeur-generaal Ann Schoubs en voorzitter Marc Descheemacker komen donderdag in het Vlaams Parlement toelichting geven bij de manier waarop De Lijn is omgegaan met het coronajaar 2020 en bij de toekomstige uitdagingen voor het vervoersbedrijf.

Uit de financiële cijfers blijkt onder meer dat De Lijn vorig jaar 183 miljoen euro kosten heeft bespaard. Dat is 16 miljoen euro meer dan in 2019. Volgens voorzitter Descheemaecker heeft De Lijn op twee legislaturen of 10 jaar tijd 20 procent gesneden in de kosten. Dat maakt volgens hem niet alleen dat er al veel bespaard is, maar ook dat er nog maar weinig “vlees op het been” over is. “Voor wie het goed voorheeft met De Lijn is het geen goed idee om verdere besparingen blind op te leggen”, aldus Descheemaecker.

Descheemaecker blikt ook vooruit naar de nieuwe beheersovereenkomst die De Lijn dit jaar moet onderhandelen met de Vlaamse regering (en die moet ingaan op 1 januari 2022). “Tegenover bijkomende vragen in die beheersovereenkomst zal iets moeten staan”, klinkt het. Descheemaecker verwijst ook naar het regeerakkoord waarin De Lijn ook gevraagd wordt de kostendekkingsgraad te verhogen. “Maar ergens stopt het natuurlijk”, aldus Descheemaecker.