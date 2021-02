Italië verbiedt Tiktok voor kinderen na dood van 10-jarig meisje

Het bij jongeren erg populaire sociale netwerk Tiktok gaat in Italië onder druk van de autoriteiten kinderen weren die jonger zijn dan 13 jaar. Ook moet het bedrijf zelf meer inspanningen leveren om de correcte leeftijd van de gebruikers te checken. Dat meldt de Italiaanse privacywaakhond Garante.

Het Chinese sociale netwerk gaat vanaf 9 februari in Italië alle gebruikers blokkeren. Pas nadat die hun geboortedatum hebben ingevoerd, krijgen ze opnieuw toegang. Gebruikers die jonger zijn dan 13 jaar zullen van het platform worden geweerd.

Volgens de gebruikersvoorwaarden is die leeftijdsvereiste echter al lang van kracht, maar ze viel gemakkelijk te omzeilen door een valse geboortedatum in te voeren. Nu is het de bedoeling dat Tiktok door middel van kunstmatige intelligentie zelf probeert in te schatten hoe oud de gebruikers zijn en of hun leeftijd overeenstemt met de door henzelf opgegeven geboortedatum.

De nieuwe regel komt er na de dood van een 10-jarig meisje in Palermo. Het kind overleed waarschijnlijk nadat ze meedeed aan een gevaarlijke ‘challenge’ die op het internet en op Tiktok circuleert. De autoriteiten in Italië stelden Tiktok daarop voor een ultimatum.

