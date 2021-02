Consultant betaalt half miljard dollar voor betrokkenheid bij opiatencrisis in VS

Consultant McKinsey gaat 573 miljoen dollar (476 miljoen euro) betalen aan de Amerikaanse autoriteiten. Beide partijen hebben daarover een akkoord gesloten, melden de Amerikaanse media. McKinsey wordt ervan beschuldigd te hebben bijgedragen aan de dodelijke opiatencrisis in de VS, door advies te geven aan de farmaceutische bedrijven.

Volgens de Amerikaanse centra voor ziektepreventie CDC zijn tussen 1999 en 2018 bijna een half miljoen Amerikanen gestorven door een overdosis aan opiaten, zware pijnstillende middelen die legaal en illegaal werden verkocht. De medicatie werd te vaak door artsen voorgeschreven, terwijl ze heel verslavend zijn.

McKinsey was adviseur van Purdue Pharma, de fabrikant van OxyContin, dat vorig jaar schuldig pleitte in de zaak. De consultant hielp Purdue met het bevorderen van de verkoop van de medicijnen, zo blijkt uit documenten die werden ingediend bij een rechtbank in Massachussetts.

Het akkoord ter waarde van 573 miljoen dollar werd gesloten met de advocaten-generaal van 47 staten, van Washington D.C. en van 5 territoria, melden de kranten New York Times en The Wall Street Journal op gezag van ingewijden. Door het akkoord ontsnapt McKinsey aan een burgerlijke rechtszaak.