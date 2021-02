Tientallen arrestaties in Nepal bij grote betoging tegen ontbinding parlement

Duizenden mensen zijn donderdag in Nepal de straat op gegaan om te betogen tegen hun president, hun premier en de ontbinding van het parlement van het kleine Himalaya-land. Minstens 70 betogers zijn opgepakt, onder wie ook een ex-minister, zo is van een politiewoordvoerder vernomen.

De betoging belemmerde het verkeer en een taxi brandde uit. Een groep van de verdeelde communistische regeringspartij had tot een algemene staking in het hele land opgeroepen. Eerder werden al gelijkaardige protestacties gevoerd.

President Bidya Devi Bhandari ontbond in december 2020 het parlement op verzoek van de premier. Daarmee maakte hij de weg vrij voor nieuwe verkiezingen in de lente. Premier Khadga Prasad Sharma Oli, die in 2017 de verkiezingen won, hoopt hiermee zijn positie te versterken.

Oli dreef de ontbinding van het parlement door tegen de wil van delen van zijn partij en van de oppositie. Met deze stap was ook een mogelijke motie van wantrouwen van de baan.

Sinds de ontbinding van het parlement wordt steeds opnieuw gemanifesteerd. Drie vroegere eerste ministers van Oli’s partij en politici van de oppositie zeggen dat de maatregel een inbreuk op de grondwet is.

Nepal behoort volgens de Verenigde Naties tot de minst ontwikkelde landen van de wereld.