Tweede man opgepakt voor onthoofding in Toulon

In het onderzoek naar de onthoofding van een man in Toulon van wie het hoofd door een raam werd gegooid, is donderdag een tweede verdachte opgepakt, zo is uit politiebron vernomen. De hoofdverdachte, een marineofficier, werd eerder ingerekend en in een psychiatrisch ziekenhuis opgenomen.

De politie maakte de identiteit van de tweede verdachte niet bekend, maar volgens de regionale zender France Bleu Var gaat het om een dakloze die zich op het moment van de misdaad in het appartement van de hoofdverdachte bevond.

Voetgangers sloegen maandag alarm, nadat ze in het centrum van Toulon een hoofd in een kartonnen doos hadden aangetroffen die door het raam van een appartement was gegooid. Kort nadat de ordediensten ter plaatse waren aangekomen, verscheen een man met bebloede handen aan het raam, waarop een elite-eenheid van de politie ingreep. Ze moest de deur inbeuken om de verdachte in te rekenen.

De speurders sloten meteen uit dat het om terrorisme ging. Het slachtoffer zou een van twee daklozen zijn die de nacht in het appartement van de hoofdverdachte mochten doorbrengen. De gemeentepolitie had er ‘s nachts al moeten optreden voor een vechtpartij.