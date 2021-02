Is vaccins mengen de oplossing om iedereen sneller gevaccineerd te krijgen?

Ben je even goed of zelfs beter beschermd als je een eerste dosis van het ene vaccin krijgt en een tweede dosis van een ander? Een nieuwe klinische studie moet daarover uitsluitsel geven. “Als de vaccins uitwisselbaar zijn, zijn we minder afhankelijk van leveringsproblemen en wordt het vaccinatieprogramma veel flexibeler”, zegt vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen).

Eerst een spuit Moderna, een paar weken later Pfizer. Of eerst een prik van AstraZeneca, en later Moderna. De bedoeling is om de verschillende mogelijke combinaties te onderzoeken van de vaccins die momenteel ...