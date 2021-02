Yves Vanderhaeghe en Thomas Buffel keren bij Cercle terug naar hun roots: “Dit voelde meteen aan als thuiskomen”

Alsof hij al er jaren aan de slag is maakte Yves Vanderhaeghe vandaag meteen een sterke en gemotiveerde indruk op zijn eerste werkdag als trainer van Cercle Brugge. Op de voorstelling vanmiddag leek het zelfs alsof er geen sprake was van degradatiegevaar bij Cercle. “Ik zit hier met een positief gevoel en trof allesbehalve een geslagen groep aan.”

Het gaat rap in voetbal. Zaterdag verloor Yves Vanderhaeghe als trainer van Kortrijk tegen Charleroi, zondag leidde hij er nog de training maar werd in de namiddag ontslagen en maandag ontving hij al een delegatie van Cercle bij hem thuis in Roeselare. Doorgaans moeten trainers langer wachten om weer aan de bak te komen, maar dus niet Yves Vanderhaeghe, misschien wel de meest onderschatte trainer in dit land. Vroeger een bijtertje als voetballer en zo was hij Cercle-voorzitter Vincent Goemaere ook bij gebleven. “Ik herinner mij Yves als die onverzettelijke middenvelder op positie zes en die mentaliteit willen wij ook bij Cercle zien. Toen we beseften dat er iets moest gebeuren en wisten dat Yves vrij was, werd hij meteen onze topkandidaat. ”

Negen finales

Goemaere en sportief directeur Carlos Avina konden Paul Mitchell, de sportieve baas in Monaco overtuigen dat het Yves moest worden. Via Zoom werden hem de krijtlijnen van het project uitgelegd en de deal was rond. Vanderhaeghe zag woensdag meteen vanuit de tribune een mix van jongeren en invallers de bekermatch op Leuven winnen.

“Het was mooi om zien hoe die gasten er voor vochten, ik zag strijd en mentaliteit en een connectie tussen de spelers”, aldus Vanderhaeghe op zijn voorstelling. “Zo moeten we ook nog negen finales spelen en ik geloof er echt in dat we met deze groep punten kunnen pakken. Dat deden ze twee weken geleden ook bij ons in Kortrijk en ze hebben toen de perfecte match gespeeld. Dus, het kan zeker, ook al verloren ze al vaak dit seizoen en is er mentaal misschien wel wat werk. Maar daar zijn we dus nu al mee bezig.”

Vanderhaeghe zal daarom ook een beroep doen op de onlangs aangetrokken mental coach Jef Brouwers. Vanmorgen leidde hij al de training met Thomas Buffel aan zijn zijde. “Het klopt dat ik zelf aan Thomas heb gedacht en hem heb voorgesteld.” Buffel mag dan wel in Limburg wonen, hij moest niet lang nadenken toen zijn gewezen kamergenoot bij de Rode Duivels hem belde.

Foto: BELGA

“Omdat dit een mooie kans is voor mij en ik veel kan opsteken van Yves die toch iets bewezen heeft als trainer”, wilde Buffel kwijt. “Mijn roots liggen hier ook en het is leuk om terug te zijn. Ik heb ook meteen contact genomen met Roberto (Martinez, bondscoach) en Jacky (Mathijssen, coach beloften). Roberto vond ook dat ik het moest doen en het een goede ervaring is voor een beginnende coach. Plezant is ook dat hij mij wil houden in zijn staf maar nu engageer ik mij wel helemaal voor Cercle en de strijd om het behoud.”

Goed gevoel

Zowel voor Vanderhaeghe als Buffel voelde het vanmorgen aan als thuiskomen. “Ik had meteen een goed gevoel toen ik hier de parking opreed”, liet Vanderhaeghe even in zijn hart kijken. “Het was echt jeugdsentiment. Ik was hier destijds Uefa-junior en trainde toen op het veld wat nu één van onze huidige trainingsvelden is. Mijn vader bleef toen altijd wachten op mij in de Cercle-pub. Ik debuteerde met Cercle in eerste klasse op Standard en we wonnen met 0-3. Na de match zat ik als jong mannetje te kaarten met Jerolimov en Kalusha, nu toch een legende van deze verenging. Cercle was één van die clubs die ik nog eens wilde trainen en ik ben blij dat het nu kan. Kortrijk is verleden tijd en dat groen-zwarte logo op mijn borst voelt echt goed aan.”