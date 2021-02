Deze Vlaming breekt zijn hersenen over ons brein en wint daarmee prestigieuze prijs: “Een van de briljantste kandidaten ooit”

Zijn fascinatie voor het menselijk brein ontstond toen hij zijn vader thuis op de keukentafel een brein zag dissecteren. Nu is hij zelf wereldtop in hersenonderzoek: onlangs slaagde hij erin om menselijke hersencellen naar een muizenbrein te transplanteren. Het leverde de Belgische neuroloog Pierre Vanderhaeghen (53) de Prijs Generet voor zeldzame ziekten op – goed voor een cheque van 1 miljoen euro. De voorzitter van de internationale jury hield zich niet in. “We hebben het hier over een van de meest briljante kandidaten die ik heb gezien, en ik heb er veel gezien.”