Vlaams Parlementslid El Kaouakibi reageert in videoboodschap: “Met verbijstering kennis genomen van lawine aan beschuldigingen, verwijten en verdachtmakingen”

Antwerpen - Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi (Open VLD) heeft in een videoboodschap gereageerd op de aantijgingen van financiële malversaties bij de vzw Let’s Go Urban. “Met verbijstering heb ik de afgelopen dagen kennis genomen van een lawine aan beschuldigingen, verwijten en verdachtmakingen en ernstig verbaal vandalisme”, klinkt het.

“Jarenlang heb ik elke dag geknokt en het allerbeste van mezelf gegeven om een mooi project uit te bouwen, met slechts één doel voor ogen: jong, kansarm talent inspireren om zichzelf maximaal te ontwikkelen en ontplooien. Om een brug te bouwen van kansarm naar kansrijk”, aldus El Kaouakibi. “Maar als we Twitter-tribunalen en sommige kranten mogen geloven, dan zijn deze jarenlange en onbegrensde inspanningen van mijn team een maat voor niets geweest. Hebben wij nooit en zullen wij nooit meer duizenden Antwerpse jongeren aan hun toekomst helpen bouwen. Dat kan ik onmogelijk laten gebeuren.”

El Kaouakibi zegt namelijk dat ze elke beschuldiging kan ontkrachten met bewijs. “De aantijgingen snijden geen splinter hout”, klinkt het. “Omdat ik élke insinuatie krachtig kan tegenspreken. Omdat ik kan bewijzen dat voor élke beschuldiging een volstrekt aanvaardbare verklaring is. We hebben lang geleden met elkaar afgesproken dat in dit land elke burger onschuldig is tot het tegendeel bewezen wordt. En dat het aan een onafhankelijke en onpartijdige rechter is om die beoordeling te maken.”

De vzw ‘Let’s Go Urban’ van El Kaouakibi werd onlangs op vraag van drie misnoegde bestuursleden doorgelicht door een onafhankelijk auditbureau. Die audit riep een beeld op van boekhoudkundige chaos, en van een gebrek aan tussenschotten tussen de vzw en de eigen bedrijven van het Vlaams Parlementslid. Of er echt sprake is van onregelmatigheden zal nog moeten blijken.

“Poging enkel en alleen om mijn imago te liquideren”

Volgens het Vlaams Parlementslid was de berichtgeving van de afgelopen dagen namelijk onjuist. “Ik heb er alle vertrouwen in dat het onderzoek zal uitwijzen dat ik deze extreme aantasting van mijn reputatie niet verdiende. Want dat is gebeurd. De voorbij dagen is een volstrekt eenzijdig en afschuwelijk ongenuanceerd verhaal verteld. Een trial by media, een rechtszaak off- en online in een poging de massa een oordeel op te dringen, nog voor de rechter aan het woord is geweest. Een poging er enkel en alleen op gericht om mijn imago, om wie ik ben, te liquideren. Dat heeft mij oprecht geschokt. Op 24 uur tijd kreeg ik duizenden telefoons, vragen, sms’jes, Whatsapp-berichten, tweets en e-mails.”

“Plots ging het over een privékeuken die ik betaald zou hebben met subsidiegeld. Fout. Plots ging het over 340.000 euro richting een onduidelijke bestemming. Fout. Plots klonk het dat mijn stilzwijgen een schuldbekentenis zou zijn. Fout. Ik kan namelijk pas uitroeptekens presenteren nadat alle vraagtekens geïnventariseerd zijn. En dat kost tijd. De voorbij dagen hebben aangetoond hoe fragiel een reputatie kan zijn. Hoe kwetsbaar mensen zijn. Hoe beïnvloedbaar perceptie ook kan zijn. En ik kon het mij echt niet veroorloven om overhaast te reageren. Essentiële vragen verdienen kwalitatieve antwoorden.”

Derdenverzet tegen aanstelling bewindvoerder

“De ‘Let’s Go Urban’-community, de jongeren, de Antwerpse jongeren verdienen beter”, klinkt het. “In samenspraak met mijn advocaten heb ik dan ook besloten om dit niet te laten gebeuren.” El Kaouakibi tekent namelijk derdenverzet aan tegen de beslissing van de Antwerpse ondernemingsrechtbank om een voorlopig bewindvoerder aan te stellen bij ‘Let’s Go Urban’. De bewindvoerder nam daarop de dagelijkse werking van de vzw over, en onderzocht of er sprake was van financiële onregelmatigheden. Tegen die aanstelling tekent El Kaouakibi nu derdenverzet aan. Wellicht zal de ondernemingsrechtbank zich nu volgende week opnieuw over de aanstelling moeten buigen.

“Hoe hard sommigen de publieke opinie ook hebben proberen beïnvloeden om mij te criminaliseren, zij zullen niet zomaar slagen in hun opzet”, aldus El Kaouakibi. “Zij die een aanval hebben ingezet om vervolgens zelf in het holst van de nacht van het toneel te verdwijnen: zij zullen niet slagen in hun opzet. Zij dwingen mij hierdoor om de bevoegde diensten te vragen om hún handelen en nalaten in detail te ontleden.”

“Achter mijn rug. Nul transparantie. Nul respect.”

“Ik kan jullie met de hand op het hart reageren dat ik ten volle zal meewerken aan het onderzoek”, benadrukt El Kaouakibi. “Dat ik elke vraag van de aangestelde bewindvoerder zal beantwoorden. Ik heb nota bene zélf om een audit gevraagd. En deze toonde al snel aan dat mijn gevoel juist zat, en dat de verwijten in mijn richting ongefundeerd zijn. Die audit bleek het signaal om gehaast het grof geschut boven te halen. Een eenzijdig verzoek tot de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder. Achter mijn rug. Nul transparantie. Nul respect.”

“Ik vraag u niet om mij zomaar op mijn woord te geloven. Ik vraag u om het verdere onderzoek af te wachten en pas nadien te oordelen. Op basis van gecontroleerde informatie, op basis van vakkundig inzicht, op basis van feiten. U hoeft het niet voor mij te doen. Ik ben maar een jonge vrouw met grote dromen en idealen. Maar doe het voor de jongeren, de vele jongeren die zich inzetten voor ‘Let’s Go Urban’. Want zij zijn het waard. Zij. Zijn. Dat Waard.”