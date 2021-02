Hoorns van neushoorns ter waarde van 3 miljoen euro in beslag genomen in Zuid-Afrika

De Zuid-Afrikaanse douane heeft donderdag neushoornhoorns ter waarde van 3,5 miljoen dollar (3 miljoen euro) in beslag genomen. De hoorns werden gecamoufleerd als inktpatronen voor printers. Het gaat om de vierde dergelijke vondst in zeven maanden tijd.

Tijdens een routinecontrole op de internationale luchthaven van Johannesburg werden 18 hoorns ontdekt, specificeert de douane in een persbericht. De hoorns waren verpakt in “traditionele kledij” en bevonden zich in een vracht die bestempeld was als inktpatronen die bestemd waren voor Maleisië. Omdat het pakket per post werd verzonden, konden er geen arrestaties worden verricht.

Het gaat om de vierde dergelijke vangst op de luchthaven sinds juli 2020. Daarmee werd in totaal reeds bijna 280 kilogram in beslag genomen, goed voor een waarde van 15,6 miljoen dollar (13 miljoen euro).

Voor het zesde opeenvolgende jaar daalt het aantal gedode neushoorns in Zuid-Afrika. Dat land herbergt 80 procent van de wereldwijde neushoornpopulatie. Stropers zetten hun rooftochten echter voort. Op die manier spelen ze in op de grote vraag naar neushoornhoorns in Azië, waar ze worden gebruikt in de traditionele geneeskunde of voor hun vermeende lustopwekkende eigenschappen.