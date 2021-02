Horeca komt vrijdag op straat in Brussel en Wallonië om heropening te eisen

Op verschillende plaatsen in Brussel en Wallonië trekken vertegenwoordigers van de horeca vrijdag van 15 tot 17 uur de straat op om hun stem te laten horen. Dat zal omwille van de geldende coronamaatregelen gebeuren in kleine groepjes.

De manifestanten komen onder andere samen in Brussel, Vorst, Bergen, Namen, Luik en Bütgenbach. Net als op 15 januari, toen de horeca op de Brusselse Kunstberg actievoerde, luidt het motto “Handel over te nemen”.

De sector wil vrijdag een tiental eisen aankaarten, waaronder de heropening van de horeca tegen ten laatste 1 april, bijkomende relancehulp, de oprichting van een COVID-rampenfonds met retroactieve werking en de gelijkstelling van de regionale premies. Zo nemen de zaakvoerders het niet dat een restaurant in Brussel tot nu toe gemiddeld 7.000 euro aan premies ontving om de verliezen te compenseren, terwijl dat bedrag in Wallonië oploopt tot 12.000 euro en in Vlaanderen zelfs bijna 19.000 euro bedraagt.

“De handelszaken leven nu al bijna een jaar op het ritme van de aankondigingen en sluitingen. We gaan dicht, we gaan weer open, we hebben geen cent meer over maar we investeren in plexiglas, handgeldispensers en gedigitaliseerde menukaarten. We schuiven tafels aan de kant. We herzien het hele roulatiemechanisme voor het personeel en de klanten. En vervolgens moeten we weer sluiten. Het is nu hoog tijd, als het al niet te laat is”, hekelen de collectieven Resto Bar Bruxelles en Wallonie Horeca, die samen zowat 750 cafés en brasseries vertegenwoordigen.

De horecazaken van ons land moesten van maart tot mei vorig jaar een eerste keer dicht. Sinds oktober zijn ze opnieuw gesloten zonder concrete perspectieven op een heropening.