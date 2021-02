Minister van Defensie Dedonder stelt plan voor opwaardering personeel voor

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) heeft donderdag aan de vakbonden haar plan voor de opwaardering van het defensiepersoneel voorgesteld. Dat POP-plan, waarin POP staat voor ‘People Our Priority’, moet er onder meer voor zorgen dat de lonen van militairen tegen 2024 in lijn liggen met die van de politie.

Volgens Dedonder wordt Defensie een van de drijvende krachten in de socio-economische relance van ons land. De dienst moet deze legislatuur meer dan 10.000 militairen rekruteren. Het aantal burgers zou een sprong moeten nemen van 5% naar 15%. Om die mensen aan te trekken, moet het aantrekkelijk zijn om bij Defensie te werken, zegt de minister, die daarop inzet in haar personeelsplan.

Prioritair daarbij is de “weddeherziening voor de militairen”. Tegen 2024 moeten de weddes in lijn liggen met het salaris van de politie. Dedonder wil daarnaast het voltallige defensiepersoneel voorzien van maaltijdcheques. Een aantal toelagen, zoals die voor deelname aan operaties of intensieve dienst tijdens oefeningen, worden opgewaardeerd. En er wordt ook werk gemaakt van een aanmoedigingspremie voor wie start in knelpuntberoepen.

Staan nog op de agenda: een toeslag van 75 euro netto per maand voor instructeurs en vereenvoudiging van de procedures voor terugbetaling van gezondheidszorgkosten. Dedonder zet tot slot ook in op het eengemaakt statuut voor het personeel van de inlichtingendiensten.

Met het plan wil de minister een streep trekken onder wat ze noemt de “onderinvesteringen” bij defensie. “Het Defensiepersoneel is de voorbije jaren al te vaak de ‘variabele’ geweest bij budgettaire oefeningen. Onze mannen en vrouwen hebben meer dan vijftien jaar gewacht op deze inhaalbeweging. We maken eindelijk de inhaalbeweging waar het personeel te lang heeft op moeten wachten.”