VN-Veiligheidsraad eist vrijlating van Aung San Suu Kyi na staatsgreep in Myanmar

Na de militaire putsch in Myanmar heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de vrijlating van de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi en andere arrestanten geëist.

De Veiligheidsraad werd het donderdag eens over een gezamenlijke stellingname waarin de vijftien lidstaten hun “diepe bezorgdheid” uiten over de door het leger afgekondigde uitzonderingstoestand in het land. Toch werd het optreden van het leger niet veroordeeld of als “staatsgreep” bestempeld. China en Rusland wilden zich niet achter passages in die zin in een eerder ontwerp van de tekst scharen.

“De leden van de Veiligheidsraad benadrukken de noodzaak de democratische overgang in Myanmar te blijven steunen”, klinkt het in de verklaring. De raad beklemtoont voorts de noodzaak geweld achterwege te laten en de mensenrechten, fundamentele vrijheden en rechtsstaat volledig na te leven. Humanitaire helpers moeten toegang tot het land krijgen, de burgersamenleving en de media moeten in vrijheid kunnen werken.

Het leger nam maandag de macht over in Myanmar. Het kondigde een uitzonderingstoestand voor een jaar af in het Zuidoost-Aziatische land met bijna 54 miljoen inwoners en sloot Suu Kyi en ander leidende politici op. De luchthaven werd gesloten.