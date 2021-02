Daarom zijn de coronacijfers in Wallonië veel slechter dan in Vlaanderen

Terwijl in Vlaanderen het aantal nieuwe besmettingen over het algemeen stabiliseert, gaan ze in Wallonië weer in stijgende lijn. In sommige provincies zelfs fors. Eén echte oorzaak is er niet. Volgens experts spelen er verschillende elementen. Zo wordt er minder en anders getest. De adviezen van experts worden er bovendien meer en meer in twijfel getrokken.