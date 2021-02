De ‘lachgaskoning’ van Nederland: “Jullie Belgen beseffen nog maar half hoe gevaarlijk dit is”

Het lachgas dat hier aangetroffen wordt, komt vaak uit Nederland. Daar is het al langer populair en hebben ze zelfs een heuse ‘lachgaskoning’: Deniz Üresin (26). Zijn bedrijfje Ufogas verkocht als eerste de ballonnen op pleinen. “Overdag met een bakfiets, net zoals ijsventers. En ’s nachts leverden we grote flessen op feestjes.” Maar in augustus kapte hij ermee, wanneer hij merkte hoe het gas zichzelf en zijn klanten “naar de kloten hielp”. “Een van die gozers zit nu in een rolstoel.”