De plotse opmars van lachgas: hoe gevaarlijk is de nieuwe vaste waarde op ieder jongerenfeestje?

‘Lachgas op bijna elk lockdownfeestje.’ ‘424 kilogram lachgas in beslag genomen.’ ‘Eén op zeven jonge bestuurders onder invloed van lachgas.” De laatste tijd is lachgas in de media plots even alomtegenwoordig als corona. Wekelijks wordt het aangetroffen in grote tanks, op illegale feestjes of in koffers van dealers. En plots staat de strijd ertegen op de agenda van als ministers Frank Vandenbroucke (SP.A) en Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Wat is er aan de hand? En is het schadelijker dan de naam doet vermoeden?