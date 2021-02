Denemarken begint aanleg van “energie-eiland” in Noordzee

Goed 80 kilometer voor de kust van Denemarken, in de Noordzee, komt een “energie-eiland”. Het is de allereerste keer dat er een kunstmatig eiland komt voor de opslag van offshore windenergie. Voor de bouw en de eigendomsrechten van dat gigantisch project, dat meer dan 28 miljard euro zou gaan kosten, is er nu een brede politieke meerderheid, meldt het Deense ministerie van Klimaat en Energie donderdag. “Denemarken wordt een eiland rijker”, klinkt het.

Volgens bevoegd minister Dan Jørgensen gaat het om het grootste bouwproject in de Deense geschiedenis. Het land hoopt met die opslag van hernieuwbare energie het EU-doel te halen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Daarnaast wil het ook zijn buurlanden bedienen.

Het eiland wordt een soort offshore-elektriciteitscentrale, waar de stroom uit honderden omliggende windturbines samenkomt en verder verdeeld wordt. In een eerste fase gaat het om zowat 200 windturbines met een capaciteit van samen 3 gigawatt. Daarmee kunnen volgens de Deense regering 3 miljoen gezinnen in Europa bediend worden - Denemarken telde in 2019 2,7 miljoen huishoudens.

Het einddoel is om een capaciteit van 10 gigawatt te bereiken, waarmee het eiland moet instaan voor het energieverbruik van 10 miljoen gezinnen. De regering wordt de eigenaar van het grootste deel van het eiland, maar ook privé-bedrijven kunnen deelnemen. Het is nog niet duidelijk wanneer de aanleg van het eiland van start zal gaan. In mei vorig jaar kondigde de regering al aan tegen 2030 het eerste energie-eiland te willen bouwen.

Nog op donderdag tekende de Deense Energieminister een eerste akkoord met zijn Belgische tegenhanger, Tinne Van Der Straeten (Groen) over de bouw van een onderzeese elektriciteitsverbinding. De kabel van zowat 500 kilometer moet groene Deense windenergie naar ons land brengen. De onderzeese ‘interconnectie’ moet België helpen om in het kader van de Europese Green Deal klimaatneutraal te zijn tegen 2050. De beoogde kabel heet een capaciteit van 1,4 gigawatt (GW). Van der Straeten mikt op 2030 om de interconnectie te realiseren.