Fruitboomkwekers plukken de vruchten van corona: “We kunnen vraag amper bijhouden”

De verkoop van fruitbomen zit in de lift. Vooral sinds corona ons meer richting eigen tuin dwingt, planten we er graag een appel- of perenboom in. De vraag overstijgt het aanbod en daar plukken de boomkwekers de vruchten van. “De interesse zagen we al een aantal jaren toenemen, maar nu is er een exponentiële groei”, zegt Paul Van Laer van de Nationale Boomgaardenstichting vzw.