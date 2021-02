“Kristel en ik, we hangen aan elkaar als twee mossels op een bank”: helikopterkaper wil samen met zijn grote liefde celstraf uitzitten

Leuven / Aarschot -

“Kristel en ik, we hangen aan elkaar als twee mossels op een bank”. Helikopterkaper Mike Gielen (24) probeerde de assisenjury in Leuven donderdagmiddag te overtuigen dat zijn bruid Kristel Appelt (27), die terechtstaat voor de moord op haar vorig lief, bij hem in goede handen is. De vraag is, of dat wel gelukt is. “Hoeveel jaar cel ze ook krijgt, ik heb al beslist om samen met haar tot het eind in de gevangenis te blijven zitten”.