Politiebaas ontwaart “koortsachtige sfeer” in Noord-Ierland door Brexit

De nieuwe controles in het kader van het Brexit-akkoord zorgen voor “stijgende spanningen” tussen de gemeenschappen in Noord-Ierland, zo heeft de hoogste politiefunctionaris in Noord-Ierland donderdag vastgesteld. Hij lanceerde een oproep tot kalmte.

Volgens politiebaas Simon Byrne is er momenteel sprake van “een koortsachtige sfeer” in Noord-Ierland. “Het is nu tijd om het hoofd koel te houden. We moeten samenwerken aan een terugkeer naar een normale situatie en een stap achteruit zetten van de rand van de afgrond op vlak van spanningen in de gemeenschap”, zei hij.

Controles

Sinds het Britse vertrek uit de Europese eenheidsmarkt op 1 januari worden in de Noord-Ierse havens controles uitgevoerd op goederen die uit de rest van het Verenigd Koninkrijk komen. Die regeling, vastgelegd in een protocol bij het Britse terugtrekkingsakkoord, is niet naar de zin van de Unionisten, die elke verwijdering van Groot-Brittannië van de hand wijzen.

Begin deze week besloten de regionale regering en de Europese Unie hun personeel terug te trekken uit de havens van Belfast en Larne nadat er bedreigende graffiti was opgedoken. De politie patrouilleert er sindsdien vaker, maar volgens Byrne zijn er tot dusver geen aanwijzingen dat paramilitaire groepen er iets mee te maken hebben.

Ophef rond coronavaccins

De controles in de Noord-Ierse havens moeten vermijden dat er grenscontroles moeten ingevoerd worden aan de grens tussen Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland. Die oplossing moet het fragiele vredesproces in Noord-Ierland vrijwaren. Vorige week zaaide de Europese Commissie echter twijfel over de regeling door een noodprocedure in te roepen die het mogelijk zou maken om de export van coronavaccins te controleren aan de grens met Ierland.

De Commissie krabbelde snel terug, maar volgens Byrne is de heisa niettemin een “trigger point” geweest dat heeft geleid tot de terugtrekking van de controleurs. Een zegsman van de Europese Commissie stelde eerder deze week dan weer dat de spanningen rondom de controles al langer aan het sluimeren waren.

Politiek spel

De Noord-Ierse premier Arlene Foster van de Unionistische DUP heeft donderdag in een opiniestuk opgeroepen om het Noord-Ierse protocol te begraven. “Het werkt niet, het kan niet werken en moet vervangen worden”, schreef Foster. De Ierse regering deed dat verzoek echter als “onrealistisch” af.

Sinn Fein-leider Mary Lou McDonald stelde dan weer dat de gevolgen van Brexit niet kunnen toegedicht worden aan het protocol. “Er zijn sommige gevolgen van Brexit die verstorend en negatief zullen zijn en dat kan niet verzacht worden door het protocol”, zei de leider van de pro-Ierse partij aan de BBC.